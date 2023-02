Eesti Noorsooteatri lavale jõuab Günter Grassi «Plekktrumm»

Günter Grassi «Plekktrumm» ilmus Saksamaal 1959. aastal ja tekitas saksa lugejas esialgu kummastust, sest romaan oli tugevalt poliitiline ja kombineeris erinevaid stiile, žanre ja jutustamisviise. Ometigi moodustus sellest inimolemise alustalasid raputavast romaanist Grassi käsitluses eriskummaline tervik ning järgmise aastakümne keskpaigaks leidis see tunnustust nii Saksamaal kui ka mujal maailmas. Tänaseks on «Plekktrummist» kujunenud üks Teise maailmasõja kriitilise mõistmise võtmetekstidest.

«Paradoksaalsel kombel on see inimajaloos alati nii olnud, et ideaalide nimel me loome ja hävitame, loome ja hävitame. Kui ohtlikud on ühiskondlikud ideaalid, kui nendes puudub inimlik mõõde?» ütles lavastaja Taavi Tõnisson. ««Plekktrumm» annab näo ja hääle oma aja lõksu jäänud väikestele, tavalistele inimestele.»

Tõnissoni sõnul on romaanis kirjeldatud probleemid samad ka praegu: geopoliitiline ärevus ja ühiskondlik lõhenemine, igatsus uue maailmakorra järele, demokraatia devalveerumine, ekstremismi ja populismi tõus, äärmuslik sotsiaalne kihistumine, autokraatia ja diktatuuri taasteke. Ühiskond on samamoodi tugevas väärtushinnangute kriisis, sest kõik see, mida pärast II maailmasõda hakati üles ehitama, ei paista enam kehtivat.

«Plekktrummi» peategelane Oskar on selliste aegade tulemus ja kvintessents. Ta sünnib armukolmnurgas olevate vanemate isiklike egotsentriliste probleemide puntrasse ja otsustab elada teistmoodi – vabana kõigist tabudest, kompleksidest, ideaalidest ja ideoloogiatest. Oma kolmandal sünnipäeval otsustab Oskar, et suuremaks ta enam ei kasva. Sünnipäevakingiks saadud plekktrummi põristades ei lase ta end millelgi häirida, ta teab, mida tahab, ja teeb, mida vaja, et oma tahtmine saavutada…