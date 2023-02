MINISTER: Ma olen ise Ida-Virumaalt pärit ja mõistan suurepäraselt, mis tunne on olla teisaldatud Tallinna…. Olen teiega absoluutselt nõus… Minu abikaasa on samasugune uus­sisserändaja nagu teie armastatud kodulinna tank… Nagu meie erakonna esimees ütles: meie, sotsid, seisame selle eest, et venelasi ei pekstaks…