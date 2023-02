Eesti üks hiilgavamaid poetesse puistab südant

Filmis on teemasid, mida Kristiina nõustus esimest korda jagama «Vetelkõndija» võtetel. Koos Kristiinaga on kinolinal ka abikaasa Silver Sepp, ema Ly Seppel-Ehin, õde Eliisa Ehin, ansambel Naised Köögis ja paljud teised. Filmi verivärske treileri leiad siit.

Režissöör Anu Aun kommenteerib uut filmi nii: «Minu jaoks on olnud väga inspireeriv kaameraga jälgida nii põnevat ja lummavat naist nagu Kristiina Ehin. Ükskõik kui muinasjutuline filmi peategelase elu ja isiksus kõrvaltvaatajale paistab, vähesed aimavad, kuidas ta ise selle muinasjutu enda elus reaalsuseks on loonud. Ma usun, et see film puudutab paljude vaatajate südameid. Naised leiavad siit kindlasti rohkelt äratundmist, meestel aga aitab see ehk paremini mõista õrnema soo hingeelu.»