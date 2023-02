Uus kõhe netisensatsioon: tehisintellekt jäljendab armastatud komöödiaseriaali

1989. aastal alanud ja üheksa hooaega jooksnud komöödiasarja «Seinfeld» tuntakse kui «sarja eimillestki», sest küünilised peategelased Jerry, George ja Elaine tegelevad suurema osa asjast tühja-tähjaga. Samuti ei toimu neis tähelepanuväärseid inimlikke muutusi, olgugi et sarjale toodeti peaaegu 200 osa.

Kes on selle ebatavalise projekti taga? «Eimiski, igavesti» lõi Mismatch Media, mis kirjeldab ennast kui «teadlastest, ettevõtjatest, inseneridest ja tehnoloogiaeksertidest» koosnevat gruppi. Selle grupi liikmete täpsed isikud ei ole aga kellelegi teada.

Twitchi kanalilt leiab pessimistliku kirjelduse: ««Eimiski, igavesti» on sari eimillestki, mis kestab igavesti. See sarnaneb populaarsetele kunagistele komöödiasarjadele, aga see ei saa kunagi otsa.» Kanal lubab voogedastada 365 päeva aastas ja pakkuda igal minutil täiesti värsket sisu.