GALERII ⟩ Erakapital toetab meie kultuuri: selgusid aasta kultuurisõbrad

Ülle Välimäe märkis, et kogu Eestit kattev rahvamajade võrgustik on meie kultuuriline vereringe. «Rahvamaja on kogukondade endi rajatud kooskäimise koht, mis on meid rahvana teeninud üle 130 aasta. See on koht, kus kultuurist võib saada osa või ise elamusi luua kogu elukaare täies ulatuses. Rahvamajades tehtav kultuuritöö hoiab kogukondi koos, loob sidusust ja tagab kestliku arengu kogu piirkonnale. Eestimaa rahvamajades töötavad suure südamega, meie rahva kultuurist hoolivad inimesed,» lisas ta.