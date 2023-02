Uus Eesti plaadifirma alustab Jaapani muusikaga

Nii et siis süntesaatoritega rikastatud jazz-funki mitmeski mõttes Jaapani kuldaegadest ehk 80-ndatest. Katsuragi avastas Memme Vaeva jaoks kuskil Tokyo vinüülibaaris japanofiil ja muusik Sten-Kristian Saluveer.

«Alguses mõtlesin, et annan selle Porridge Bulleti alt välja, aga levitaja soovitas seda mitte teha. Siis mõtlesingi, et teen uue leibeli,» selgitab plaadifirma üks eestvedajaid Raul Saaremets asjade käiku. Plaadifirma keskendubki vanemale ja varem ilmumata muusikale. Järgmisena on plaanis välja anda Eesti muusikat.