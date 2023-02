NÄDALA PERSOON ⟩ Kristiina Alliksaar: keegi ei taha teha tasapaksu teatrit

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ütleb, et on väsinud. Tema nelja aasta sisse jäid koroona, energiakriis ja suured muutused teatris: väljatulek eelarvemiinusest, uus muusikajuht Risto Joost on Vanemuise muusikateatri taas esile toonud.

Foto: Margus Ansu