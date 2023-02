AK ⟩ Intrigeeriv põnevus- ja spionaažilugu Tallinna veemajandusest

Tema esimene, «üsna häguselt formuleeritud» ülesanne uues ametis toob ta joogiveevarustusega tegeleva töörühma koosseisus veebruarikuisesse Tallinna, et selgitada välja, miks siinne linnavalitsus ei taha Euroopa Liidu õigusabi ja subventsioone, samas kui see päästaks neid laostumise poole tüürimast ning elanikke hinnatõusust.

Marie teeskleb itaallannast töörühma juhi isiklikku assistenti, et otsida topeltmängu mängijat rühma liikmete seast ning samas leida üles kohalike vastasseisu juurpõhjused. Esmapilgul näib, et Marie Tallinna-lähetuse muudavad keeruliseks linnavalitsuses vägesid juhtiv paremrahvusliku partei liikmest majandusreferent, kellel on millegipärast rohkem sõnaõigust kui linnapeal; marurahvuslased, kes korraldavad töörühma liikmete vastu nii miitinguid kui terroritegusid, ning alavarustatud kohalik politsei, kes ei hiilga töökiiruse ega sõbralikkusega.