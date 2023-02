NÄDALA PLAAT ⟩ Kui punk jõuab «Prillitoosi»

Väsimatu ja kõikjale jõudev multitalent Misha Panfilov on nii produtsent kui ka pillimees. Panfilov on see, kes annab albumile mõnusa plekise funksaundi, pluss kaunid süntesaatorivulinad ja kitarrisidinad. Funk ja punk pole mitte ainult sarnased sõnad, vaid neis stiilides on loomupäraselt üht-teist ühist. Punk-funki viljeleti edukalt juba 1970ndate teises pooles, Bristoli punt The Pop Group näiteks tegi seda vägagi sugestiivselt ja nemadki mürgeldavad tänaseni.