Bob Dylani põrkumine surelikkusega

Bob Dylani fännid on saanud üle 30 aasta nautida nime «Bootleg Series» kandvat kogumike sarja, mille eesmärk on kaevuda Dylani loomingulistesse perioodidesse ning anda välja tema seniavaldamata muusikat. Taevas tänatud, sest viljakas Dylan on oma albumitelt välja jätnud mitmeid pärleid. Sel kuul ilmus seeria 17. sissekanne, mis kannab nime «Fragments» ning tutvustab lähemalt Dylani suurepärast 1997. albumit «Time Out of Mind», mis on bluusilik meditatsioon surelikkusest.