Maitsmata jäävate lummuste varisevad viljavihud

Tegu on autori (sündinud 1985) debüüdiga, mis pälvis käsikirjana Eesti Kirjanike Liidu 2021. aasta romaanivõistlusel Postimehe eriauhinna. Selle tegevus toimub meie kaasajal, peategelaseks on Tallinna eliitkooli kasvandikust noor eesti naine.

Raamat algab minategelase pihtimusliku avaldusega: «Keskkooli ajal olin kindel, et minust saab kas maailmakuulus kunstnik või moderntantsutreener». Juba järgmises lauses – mille kirjutamise ajaks oli tal keskkooli lõpetamisest möödunud kümmekond aastat – selgub, et temast ei ole siiski saanud ega saa ei ühte ega teist.

Minajutustaja tõdeb, et ehkki stardipositsioon oli parim võimalikest, on asjad läinud ometi nii, et kogu tema ülejäänud elu ainus eesmärk saab olla kasvatada endast paremateks ja edukamateks inimesteks oma lapsed. «Omaenda elu olin ma rumalasti maha mänginud ja sellest polnud enam midagi huvitavat oodata.» (lk 29)