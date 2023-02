Palju õnne! Eesti film valiti võistlema Berliini filmifestivalil

Berlinale lühifilmide võistluskava on Kuldkaru jahtivate täispikkade filmide keskse võistluskava ning 2020 lisandunud otsingulisema Encounters’i võistluskava kõrval Berlinale tähtsuselt kolmas programm. «Eeva» kujutab ühte päeva nimitegelase elus. Hommikul matab ta abikaasa, kalmistult siirdutakse peielauda kohalikus restoranis, seni naises vaos hoitud pained annavad päeva arenedes endast üha enam ja enam märku…

Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak on Priit Pärna ja Olga Pärna käe all animatsiooni õppinud ning teostavad oma loomingulisi plaane stuudios Eesti Joonisfilm. Nende esimene koostöös valminud film «Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses» (2018) jõudis Annecy, maailma ühe mainekaima animafestivali võistluskavva, pälvis 25. Etiuda&Anima festivalil Krakówis peaauhinna Kuld-Jabberwocky, suurte traditsioonidega Zagrebi animafestivalil parima Horvaatia filmi auhinna (Lucija Mrzljak on pärit Horvaatiast, film valmis koostöös Horvaatia Adriatic Animationiga) ja veel mitmeid teisi auhindu.