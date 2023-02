ARVUSTUS ⟩ Minimal Windi mitmetahulised minimalistid elusuuruses

Eurovisiooni eelvõistlusel selgelt eristunud üllatajal, Minimal Windil on selja taga igati tihe tegutsemisaasta, kuhu on mahtunud üha suuremaid mõõtmeid saanud ülesastumised üle Eesti, töötamine esikalbumi kallal ning lisaks kolm nominatsiooni (aasta debüütalbum, aasta ansambel ning aasta laul singli «What to Make of This» näol) hiljutistelt Eesti Muusikaauhindadelt.