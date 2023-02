MINESTAMISED JA MEEDIKUD ⟩ Kuidas Netflix seadis «Squid Game'i» telemängu võistlejad ohtu

Mitmed telemängu «Squid Game: Väljakutse» osalejad on kurtnud ebaturvaliste tingimuste üle. Ühtlasi väidetakse, et võistlus pole ausalt korraldatud, sest Netflix otsustab ette ära, kes edasi pääseb ja kes mitte.

Olemuselt sarnaneb «Squid Game: Väljakutse» esialgsele 2021. aasta seriaalile: 456 inimest võistlevad uskumatu 4,56 miljoni dollari suuruse võidusumma nimel. Osalejad pannakse pealtnäha süütutesse lastemängudesse, täpselt nagu esialgses menusarjas, aga Netflix on juba öelnud, et kõige õudsem saatus oleks minna koju «tühjade kätega». Tõsielu-versioonis mõistagi keegi surma ei saa, kuid sellele vaatamata on levima hakanud kuuldused, et osalejate jaoks pole mäng siiski piisavalt ohutuks tehtud ja võtteplatsil on mitmed inimesed minestanud.

Kui võistlejad viidi Londoni lähedal aruvasse lennuangaari võttele, siis pidid osalejad kuulduste järgi taluma miinuskraade ning meeletut väsimust, sest äratus oli juba kell 3.30 hommikul ja võistlejaid sunniti võtteplatsil liikumatult üheksa tundi järjest seisma.

Seetõttu kokkusid vähemalt kümme osalejat kurnatusest kokku ja mitmel korral oli võtteplatsile tarvis kohale kutsuda meedikud, kes saaksid langenud osalejatele esmaabi pakkuda. Selliste tingimuste valguses on «Squid Game: Väljakutse» võtteplatsi nimetatud sõjatsooniks.

«Squid Game». M. C. Escheri esteetikat meenutav surmalaagrikeskkond. Foto: Netflix

Võistleja nimega Marlene paljastas Varietyle, et nägi võtteplatsil pealt, kuidas üks tüdruk kõikuma hakkas, kokku kukkus ning lausa valjult kuulda võis, kuidas tüdruku pea maapinda tabab. «Seepeale ilmus keegi mikrofoni ette ja ütles kõigile, et me püsiksime paigal, sest mäng ei ole nüüd pausile pandud. Pärast seda hakkasid inimesed langema nagu kärbsed.»

Mitmed võistlejad on ka paljastanud, et telemängu viiakse ebaausalt läbi, kuna mitmete suunamudijatest võistlejate osas näib juba ette otsustatud olevat, et nad järgmisse vooru edasi pääsevad. Kaks osalejat kinnitasid Rolling Stone'ile, et Netflix oli nende tagasilennupiletid broneerinud juba enne võistluse algust ning tagasilennud toimusid vahetult pärast nende väljalangemist.

«See polnud mingi telemäng. See oli telesari ja me olime kõigest statistid,» kommenteeris Rolling Stone'ile üks osaleja, kes eelistas jääda anonüümseks.