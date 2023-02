Staar, kes ei pääsenud nõiaringist välja

Ta on kaua plaadiga tuuril. Esimese plaadi edu – ja järgmise ebaedu – viib asjad nii kaugele, et Viini egoist hakkab einestama restoranis Oswald & Kalb, mida vanad sõbrad võimaldada ei suuda. Falcost saab kord-kvartalis-alkohoolik, kes joob kolm kuud mineraalvett ja siis kaks nädalat purjutab.

«Rock Me, Amadeusiga» (1985) rullib see Alpi-Mefistofeles lahti sellise «Savoy balli», et see teeb ta maailmakuulsaks ja ühtlasi hävitab. Ta kasutab rohkem ingliskeelseid fraase ja refrääne ning palkab produtsendiks Bolland & Bollandi (nende «In The Army Now» jääb kõrva Status Quole).

Miloš Formani film Mozartist on ka just välja tulnud.

Falco saabub Madalmaade vendade salvestusele hommikusöögilt, mis koosneb konjakist šokolaadipiimaga. Bollandid tabavad varsti, et Falco teeb parimat tööd just siis, kui suudab vaevu püsti seista.

«Amadeusist» valmib 22 miksi, igale turule oma. Millist erutust ja ängi võid tunda, kui maabud New Yorgis ja juba teel lennujaamast hotelli kuuled oma laulu raadios kaks korda? See on tänase päevani ainuke saksakeelne esikohalaul Ameerikas.

Ameeriklaste jaoks võib Falco olla lihtsalt järjekordne James Bondi filmide Euroopa kurikael, Falcole omakorda ei imponeeri jänkide võltsviisakus ja ta keeldub Ameerikas tuuritamisest. On veel üks põhjus: Falco on just saanud isaks. (Hiljem selgub, et laps pole tema oma. Naised, tuul ja õnn muutuvad peagi.)

Kui Giorgio Moroder ja Donna Summer püüavad 1977. aastal purki loo «I Feel Love», ütleb Brian Eno David Bowiele, et see pala reformib klubisid järgneval 15 aastal. Falco aga nõiaringist välja ei saa.

Ta sureb 40-aastaselt Dominikaani Vabariigis, kuhu poeb rettu tähelepanu eest ja odavama elu otsingutel. Ametlikult rammib tema autot buss, kohalike seas liiguvad muud versioonid: võib-olla kannustas Falcot enesetapusoov, põhjuseks tegelemine armastuse kõrgemate vormidega, võib-olla ihkas tema surma uue pruudi isa, võib-olla narkodiilerid, kellele Falco raha võlgnes.

Lahkaja pole näinud varem, et üks surnukeha sisaldaks nii palju kokaiini, ent oma hispaania keele õpetajaga surmapäeval kohtudes olnud Falco täiesti kaine.