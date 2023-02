Ilmus algupärane Eesti ulmekoomiks

Koomiksi aluseks on Nimetu (filmi)stsenaarium, mis viis aastat tagasi võitis esikoha filmiideede konkursil Baltic Pitching Forum (Vilnius 2017). Stsenaariumist oli plaan ulmefilm vändata (tootjateks Peeter Urbla ja Exitfilm), aga tookord ei saanud eelarvet kokku. Nii jäi lugu mitmeks aastaks sahtlisse, kuni Orav selle leidis ja uue elu sisse puhus. «Maa varjatud poole» joonistas Amanda Orav, kelle jaoks see on esimene pikk ja tervilik koomiks. Sellest sai kevadel tema lõputöö kunstikoolis Pallas.