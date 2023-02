TEENETEMÄRGID ⟩ Metsosopran Urve Tauts: Mul on särav tunne!

Pool sajandit ooperilavadel laulnud Urve Raudmäe-Tauts võttis teate vastu üllatuseseguse tänulikkusega: «On tõesti ülev tunne! Läheb ilmaga hästi kokku – päike paistab! Mul on tõesti suur rõõm kõigi nende aastate üle muusikas. Muidugi teeb rõõmsaks, et seda on nii kõrgel tasemel märgatud», sõnas õhevil toonil laululegend.

Muusikaelu hetkeseisule mõeldes leiab muusikaveteran, et praeguses segunevad nii mitu ajastut, mida ei saagi ühtemoodi mõõta. Rõõmustavana mõjub, et meil on noori muusikaandeid üsna ilusas tempos peale tulemas. Selle valguses mõjub isegi üllatavalt, kui palju on meie ooperimajades suurtes rollides välisartiste.