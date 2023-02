ARVUSTUS ⟩ Keeduspiraali vältimatu lõpp

Saareperaga kaasas oli Indrek Taalmaa, vana võitluskaaslane kunagisest Paabeli trupist. Taalmaa on ka lavastuse reklaamnägu. Midagi pole parata – kuulsad nimed toovad publiku. Tõsi, peab küll ütlema, et afišil nähtud frakis ei näe Taalmaad kordagi. Pettus ja enesepettus käivad niikuinii näitemängu juurde.

Tegijad ise on öelnud, et lavastuses on ohtralt improvisatsiooni. Tõepoolest, tekstiraamatut esietendusel kuulduga võrreldes leidub lisandusi. Aga teisalt on selge, et lavakujundus ja muu tavapärase teatri juurde käiv raamistik lubab näitlejail pisut küll hullata, aga lõppkokkuvõtteks tuleb tagasi tulla ette antud rajale.