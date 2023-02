Dokumentalist: Michael Jacksonist plaanitav eluloofilm ülistaks lapsevägistajat

Dokumentalist Dan Reed, kes enda dokumentaalis «Leaving Neverland» andis sõna Jacksonit lapsepilastamises süüdistanud Wade Robsonile ja James Safechuckile, tõdes The Guardianile kirjutatud kommentaaris , et Jacksoni edulugu jutustav eluloofilm saadaks maailmale laulja kohta vastuvõetamatu sõnumi.

«Tõsiasi, et selle filmi väljakuulutamisega ei kaasnenud mitte mingit avalikku hukkamõistu, ütleb meile, et Jackson võrgutab meid haua tagant edasi. Tundub, et meedia, Jacksoni fännid ning vanemad inimesed, kes üles sirgudes tema muusikat armastasid, on enam kui valmis ignoreerima Jacksoni ebatervet suhet lastega, et nad saaksid lihtsalt ta muusikast rõõmu tunda,» kirjutas Dan Reed.