SÜDAMLIK HEATEGU ⟩ Rokkbänd Imagine Dragons salvestas Ukraina lennufirma reisijatele tervitussõnumi

«Imagine Dragons maailmakuulsad muusikud said UNITED24 saadikuteks 2022. aasta juulis. Sellest alates on nad järjepidavalt kaasa löönud Ukrainat abistavates projektides. Nad on osalenud annetuste kogumisel kiirabile, loosinud välja autogrammiga kitarri igakuise annetuse tegijatele, osalenud Ukraina iseseisvuspäeva kontserdil ja salvestanud tervitussõnumi SkyUp reisijatele,» ütleb Yaroslava Gres, UNITED24 koordinaator. «Oleme nende toetuse eest väga tänulikud ja usume, et ühel päeval saab bänd salvestada veel ühe väga erilise tervituse – esimesele Kiievisse suunduva lennu reisijatele.»