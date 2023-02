Estonian Funk Embassy tähistab sünnipäeva meeleoluka peoga

Funk Embassy VII sünnipäev on mitmeti märgiline - inimeste aastates tähendab see, et minnakse esimesse klassi. Ettevõtte aastates võiks ehk seitsmendaks aastaks olla saavutatud teatav klass. «Me jätkame oma arenemisteed, pürgides selles suunas, et olla esmaklassilised just funk-soul-disko skeene eestvedamises ja Eesti ühendamises ülejäänud maailmaga. Meie jaoks tähistab see muu hulgas ka aega, kus pärast aastast ehitamist oleme valmis saanud päris oma stuudio ja kontori Telliskivi Loomelinnaku südames,» rõõmustab Funk Embassy asutaja ja juht Henrik Ehte.