GALERII ⟩ ERSO sõlmis oma ajaloo suurima sponsorlepingu

ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik nentis, et Iute rahaline panus ERSO tegevusse on oma mastaabilt Eesti kultuurisponsorluse maastikul erakordne ja pigem harv nähtus. «Hea meel on ka selle üle, et ERSOt on otsustanud toetada kodumaine ettevõte, kellega seob meid ühine ambitsioon Eestit maailmas tutvustada,» ütles Hallik ja lisas, et peasponsori tugi võimaldab orkestril haarata rohkematest võimalustest ja esineda paikades, kuhu seni pole veel jõutud.

«Uue peasponsori rahaline tugi hõlbustab erinevate suurprojektide planeerimist ja tippdirigentide ning -solistide toomist Eestisse – näiteks on tulekul Mahleri kaheksanda sümfoonia ettekanne maestro Neeme Järviga käesoleva aasta septembris. Samuti on võimalik senisest enam planeerida turneesid, mille kohta peab finantsotsuseid tegema mitu aastat ette,» kirjeldas Hallik ERSO suursponsori rolli ja tuge edasises koostöös.

Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ütles omalt poolt, et Iute on Eestis loodud ja kasvanud ettevõte ja kuigi selle kliendid ning kapital on Balkanil, on ettevõtte süda sellegipoolest Eestis. «Süda Eestis tähendab, et tahame mingil moel ise Eestit tugevamaks teha. Me valime asjade alguse: kultuuri ja loomingu,» ütles Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild. Ta lisas, et rikkalik ja kõrgel tasemel kultuur, olgu see siis teatrikunst, muusika või mõni muu kunstivorm, on tugeva riigi tunnus.

Teisi sarnaseid näiteid finantsettevõtte ja orkestri koostööst leiab ERSO juhatuse liikme sõnul maailmas mitmeid. Näiteks Berliini filharmoonikud ja Deutsche Bank, Madalmaade Kuninglik Concertgebouw orkester ning ING, Bostoni sümfooniaorkester ja Bank of America.

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO) on elav ja mitmekülgne orkester, kes püüdleb alati tipptaseme poole. Eesti vanimal ja mainekaimal regulaarselt tegutseval sümfooniaorkestril täitub sel hooajal 96. tegevusaasta. Alates hooajast 2020/2021 on enam kui 100-liikmelise orkestri peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts. Neeme Järvi jätkab koostööd ERSOga eluaegse aupeadirigendina, orkestri kunstiline nõustaja on Paavo Järvi.