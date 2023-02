PISUHÄND 2: mis juhtub Vestmanni ja Piibelehega tänapäeval?

Eduard Vilde «Pisuhänd» (1913) on Eesti teatri ja kirjanduse tüvitekste, mis on andnud meie igapäevakeelde vaimukaid väljendeid. Tänapäeval on see tuntud eeskätt tänu legendaarsele telelavastusele. Teatrites on seda viimastel kümnenditel aga vähe lavastatud.