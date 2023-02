Gorist dokfilmi teinud Raimo Jõerand: poliitiline surve viis ta vabasurma

Jah, ajalugu on mulle alati ette sattunud ja eks see kaevamine pakub ka huvi. Mõnikord võib täitsa toredaid asju välja kaevata. Gori juures oli tegelikult kaks asja, mis mulle imponeerisid. Esiteks tema elulugu, mis jooksis meie ajalooga paralleelselt. Gori enda saatus peegeldab hästi Eesti ajalugu 20. sajandi esimeses pooles. Teiseks see, et on võimalik karikatuuridest teha animatsioon.