Gori portreefilmis joonistuvad Eesti ajalootraumad

Omaette fantaasiamaailm

Väljapaistev on «Gorikaturist» mitmel põhjusel. Animeeritud dokumentaalid pole maailma mastaabis iseenesest midagi uut – sellise vormilahenduse juured võivad ulatuda enam kui saja aasta tagusesse minevikku. Illustratiivselt on animatsiooni kasutatud paljudes dokumentaalides ning auhindu on püüdnud ka otsast lõpuni joonistatud tõsielulood, nagu «Valss Bashiriga» või tunamullune «Põgenemine». Eestis on ristandit kasutatud siiski seni vaid lühivormis, peamiselt Ülo Pikkovi teedrajavates töödes, nagu «Kilpkonn ja jänes» ning «Taaskohtumine».