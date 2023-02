Kas naiseks olemine peabki pidev võitlus olema?

«Elajannad» kirjeldab võrdlemisi lineaarselt ühe naise lugu täiskasvanuks saamisest kuni raugastumiseni. Curriculum Vitae, nagu lavastuse kirjelduses seda nimetatakse. Sealt puudub varajane lapsepõlv, varateismelise ahastus, sest hetkel, mil vaataja kohtub Naisega, on ta juba suur ning oma eesmärgidki täiskasvanule omaselt sõnastanud: nii kaua, kui ta on teadnud, on ta alati tahtnud tütart.

Vaataja käib Naisega kaasas, kui ta jõuab tõdemuseni, et sünnitamine on nii piinlik kui ka võimestav, ehkki pigemini piinlik, eriti kui lisaks ämmaemandale on ruumis ka mõned tudengid ning sa olid enne sünnitama asumist teinud mõned ebapraktilised valikud. Käib Naisega kaasas, kui Naine sätestab enese jaoks, milline on tema ideaalne mees (vuntsidega). On Naise kannul ka siis, kui mure tütre pärast saab kõikehaaravaks ning on viimaks saabunud aeg elu õppetunnid edasi pärandada.