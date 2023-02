OTSUS TEHTUD ⟩ Teatrid saavad kätte viiendiku tegevustoetusest

«Oleme era- ja munitsipaalteatrite tegevustoetuse vooru tulemuste välja kuulutamisega hiljaks jäänud. Vabandame teatrite ees. Selleks, et finantskohustused saaksid täidetud, küsisime teatrijuhtidelt, kas nad sooviksid prognoositavast tegevustoetusest viiendiku varem kätte saada. Kõik peale Tallinna Linnateatri ka seda soovi avaldasid,» ütles kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

«Avame peagi etendusasutuste seaduse määruse uuesti täpsustamiseks. Ka teatrivaldkonnas on valdav üksmeel, et uut seadust oli vaja ning teatrite rahastamise süsteem vajas reformi. Plaanime sel poolaastal teha teatrite ja võrdluseks veel analoogsele taotlusvoorudele auditi, et analüüsida, kuidas neid paremini tehniliselt hallata. Tulevikus tahame kindlasti vooru menetlusega varem alustada ja teha pikemaaegseid otsuseid, samuti peame olema oma välja öeldud tähtaegades püsimisega kindlamad,» lisas Sits.