KULTUURIS KUUM ⟩ Funk elab Eestis tänu Henrik Ehtele

Võiks ju arvata, et külma eestlast ei kõneta rütmikas, elav ja tantsitav funk või sensuaalne ja ekspressiivne soul, kuid võta näpust. Kuidas teisiti saaks seletada seda, et üks Eesti populaarsemaid plaadi-, produktsiooni ja management-firmasid on suunatud just mõlemale žanrile ning ei näita oma seitsmenda sünnipäeva eel ühtki raugemise märki.