Pisut enam kui aasta kultuurkapitali juhataja ametit pidanud Allikmaa on terve karjääri vältel kultuuri edendanud, nii teatrijuhi kui ka kultuuriministrina, ning ka nüüd tunneb ta suurimat heameelt, et saab anda oma panuse loomeinimeste toetamisse ja kultuurielu kultiveerimisse. Vestleme paar päeva enne kultuurkapitali aastapreemiate jagamist, ent Allikmaa tunnistab, et ei ole laureaatide valikuga päris täpselt kursis – ta lihtsalt teab, et langetatud on õige valik.