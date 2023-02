UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Titanic seilab jälle suurele ekraanile ja Kivirähk üllatab lastelugudega

Soovitus : Korsaaž («Corsage»)

Soovitus : «Kaka, kevad ja teised»

Animeeritud lühilugudest koostatud «Kaka, kevad ja teised» lähtub Andrus Kivirähki hinnatud lastelugudest, mida ilmselt on vanemate ettelugemisel kuulnud paljud Eesti lapsed. Kodumaise animafilmi ilmumise üle on alati hea meel, eriti kui sellega on seotud nii palju talenti. «Kaka, kevad ja teised» tegemises lõid teiste seas kaasa Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa («Vanamehe film»), aga ka Heiki Ernits (Lotte-filmid) ja Meelis Arulepp («Sipsik») - režissöörid, kes on oma varasemate filmidega juba ära õppinud, kuidas noort publikut elevile ajada. Eriliste pärlitena mõjuvad selles kogumikus Oskar Lehemaa animafilm oma isa sokke otsima suunduvast lapsest ning Mikk Mäe animafilm maale sõitvast poisist, kes pööningult hirmutava pildi leiab. Ühest loost teise juhatab vaatajaid Andrus Kivirähk isiklikult, kellel on kaasas armas koerake Robin.