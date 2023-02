Heliloojaid tunnustav konkurss on alanud: milline heliteos väärib erilist preemiat?

Kaheksa aastat tagasi alguse saanud LHV ja Eesti Muusika Päevade (EMP) koostöö on end tõestanud vajaliku tunnustusavaldusena Eesti heliloojatele ja kogu nüüdismuusika valdkonnale. Varasematel aastatel on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur ja Jüri Reinvere.

Žürii esinaise Tiia Tederi sõnul on LHV Au-tasu on olnud eesti heliloomingule juba 8 aastat väga hea katalüsaator, inspireerija ja innustaja. Möödunud aastal nomineeriti konkursile 68 teost 40-lt heliloojalt. Preemia pälvis Jüri Reinvere teos «Vom Sterben der Sterne. Symphonische Notizen für Orchester», mis tuli esiettekandele Baieri Raadio Sümfooniaorkestri esituses Münchenis. Žürii eritunnustuse pälvis Krõõt-Kärt Kaevu teos «Glimpses», mille esmaettekanne toimus Royaumont Abbey's.

Festival Eesti Muusika Päevad toimub 26. aprillist 7. maini hübriidformaadis 12 päeva jooksul Tallinnas, Tartus ja Laulasmaal. Esmakordselt on festivalil kaks teemat, Hing ja Vaim. Tallinna ja Tartu kontsertprogrammides on erinevad rõhuasetused, mis samas teineteist täiendavad ja ühist tervikut loovad. Kontserdid toimuvad saalides koos publikuga, aga on osaliselt jälgitavad ka videoülekande vahendusel EMPi kodulehel. Ettekandele tuleb 22 Eesti helilooja uudisteost Eesti tippkollektiivide esituses. Festivali kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner. Tartu programmi kuraator on Märt-Matis Lill.