Aprillis toimuv Jazzkaar kuulutas välja esinejad

«Mastaapsus, meisterlikkus ja muusikaliste mõtete avardumine on tänavuse festivali märksõnad. Kohal on hetke aktuaalsemad jazzitipud nagu Ben Wendel, The Baylor Project, Steve Coleman ja Linda Fredriksson. Neile on tihedalt kannule astumas Euroopa jazzilavasid vallutav Kirke Karja oma eriprojektiga Karja/Renard/Wandinger goes XL. Ise ootan põnevusega meie andekate muusikute loodud suurteost «Kitarriookean», Erki Pärnoja südamliku «Saja loo» uut esitust VHK keelpilliorkestriga Rasmus Puuri juhatusel ja Rahel Taltsi kompositsioone 14-liikmelisele ansamblile. On uhke tunne, et üha rohkem tõuseb esile Eesti jazzi isikupärane käekiri,» tutvustab eeloleva festivali esinejaid kunstiline juht Anne Erm.