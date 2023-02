Sõgedad plaanid: venemeelne Roger Waters salvestab Pink Floydi tippalbumit üksinda uuesti

Waters kinnitas, et hakkas uue «The Dark Side of the Mooni» kallal töötama nullist ja ta pole saanud mingisugust abi teistelt Pink Floydi liikmetelt David Gilmourilt või Nick Masonilt. Kuuldavasti löövad uusversiooni tegemises kaasa ainult Watersi kauaaegne partner ja multi-instrumentalist Gus Seyffert ning tema tüdruksõber, laulja Bedouine. Waters uuendab vanu laule oma vokaalidega.

Uut «The Dark Side of the Mooni» sooloversiooni on saanud kuulda The Telegraphi ajakirjanik Tristram Fane Saunders, kelle sõnul on mõned kohad «väga head». Saundersi hinnangul kõlab laulu «Time» uusversioon Watersi küpse häälega võrratult ning laulu «Money» kantrilik uusversioon sarnaneb Johnny Cashile.