Chester Benningtoni mälestuseks: legendaarne Linkin Park andis välja seniavaldamata laulu

Pressiteates ütles Linkin Park kitarrist Mike Shinoda, et «Losti» avastamine oli nagu «kunagise lemmikfoto taasavastamine, justkui oleks see oodanud õiget momenti, et su ette ilmuda.»

«Aastaid on fännid meilt palunud, et me annaksime välja midagi, kus oleks kuulda varalahkunud Chester Benningtoni häält. Meil on rõõm, et saime nende soovi täita nii erilisel viisil.»