AK ⟩ Sõnadeta lasteraamatutes peab pilt kandma välja kogu loo

Kertu Sillaste on kunstnik ja pildiraamatute autor, kes eksperimenteerib julgelt vormiga. Pea iga uus raamat on uue stiili ja lähenemisega. Neist kaks, «Appi!» (2021) ja «Ma ei karda!» (2022) on aga hoopis isemoodi: need on Eesti esimesed lasteraamatud, kus pole teksti – lugu jutustab pilt.