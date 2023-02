Eesti näitlejate lustakad seiklused maailma kinotööstuses

Juunis tähistas Lauri Kaare ja Kristjan Goldi juhtimisel kulgev saade juba 5. sünnipäeva, paari nädala pärast läheb eetrisse 300. saade. Kaare sõnul oleks saade Goldita mõeldamatu, sest kogu tehniline pool (lisaks kõigile asjalikumatele küsimustele) tuleb just karastunud raadioveteranilt. «Tänaseni on meeles Kuku 25. sünnipäev, kus ta saateideest rääkis ja uuris, et äkki soovin kaasa teha. Nõustusin piinlikult kiiresti - ise seejuures täiesti kaine, tulin peole autoga,» ütleb Kaare.

«Väga lahe, kui on ka eetrist kuulda, et stuudios valitseb mõnus atmosfäär,» tänab Gold. «See on olnud algusest peale meie eesmärk ja soov intervjuude osas. Et külalised tunneksid ennast mugavalt ja vabalt. Seni on see vist enamasti õnnestunud.»