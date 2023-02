KULTUURIS KUUM ⟩ Netti Nüganen särab Berliini pealaval

See on käesoleva teatrihooaja üks publikumenukamaid lavastusi – teatri rohkem kui 800 istekohta mahutav saal müüakse hoobilt välja. Äsja tuli ka uudis, et «Ophelia’s Got Talent» on valitud saksakeelse kultuuriruumi mainekaimale, maikuus 60. korda toimuvale Theatertreffeni festivalile.