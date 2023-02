NÄDALA PLAAT ⟩ Rockiajaloo kõige alahinnatum muusik

Aeg on muidugi suhteline mõiste, eks teatud distantsilt hakka ähmastuma mitte ainult aastad, vaid terved dekaadid ja isegi sajandid. Vanade meistrite uued albumid on vahel umbes samasuguse efektiga, kui selguks, et Michelangelo on tagasi ja lõpetas uue skulptuuri. Laulja ja multiinstrumentalist John Cale on üks sellistest gigantidest, kes tegi suuri tegusid juba 60 aasta eest.