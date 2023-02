NÄDALA FILM ⟩ Kaka, kevad ja teised

Õigupoolest pärinevad lood kolmest Kivirähki lastejuttude raamatust, nopped on raamatutest «Kaka ja kevad», «Karneval ja kartulisalat» ning juba mainitud tondi sotsiaalmeedia raamat. Mina neid lugenud ei ole, niisiis seda võrrelda ei saa, kui akuraatselt või fantaasialennukalt animaatorid kirjapandu visuaalseks elustanud on. Aimata võib, et osa lugusid on rohkem raamatu järgi, teised rohkem kunstniku tõlgendus