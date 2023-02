EESTI LAUL 2023 ⟩ Viimane pilguheit: kes läheb Eestit esindama Eurovisioonile?

Tänavune «Eesti Laul» on end näidanud erakordselt põneva võistlusena. Ühest küljest seetõttu, kui palju on võistlustules tugevaid laule, teisalt seetõttu, et kuigi ennustuskontorite silmis on üks selge favoriit välja joonistunud, tundub hetkel, et eurofännid, televaatajad ja žürii pole sugugi ühel meelel, kes Eurovisioonile sõitma peaks. On viimane hetk vaadata kiiresti üle, kui palju arvamused tegelikult erinevad ja kel on kõige suurem lootus võita «Eesti Laul 2023».