Mõnus riff ja lõbus Iff: Ivo Linna lõi kaasa enda poja rokkbändi laulus

«Meil oli plaadimaterjal suht koos ja siis mulle tundus, et üks korralik küttekas on veel puudu. Lihtsalt esimene asi, mis pähe tuli, oli see riff ja nii ta läks. Loo nimeks olev lause «It Takes A Long Time To Figure It Out» oli kuskil raamatus kirjas ja selle lause rütm jäi kuidagi kummitama. Kui see riff tekkis, siis ma leidsin selle lause oma märkmetest ja voila - match made in hell. Loo nimi sai selline, et noh, lähebki nagu veits aega, et sellele pihta saada,» rääkis loost Robert Linna, kes on ühtlasi külalisesineja Ivo Linna poeg.