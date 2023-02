Musta huumori austajale meeldib öelda, et maailmas on kaks möödapääsmatut asja: surm ja maksud. Ometi on inimesed aegade algusest saati pead murdnud, mis juhtub teadvusega, kui me sureme. Sellele mõistatusele on sammukese lähemale astunud Tiibeti budistid, kes mõistavad haruldast mediteerimistehnikat nimega tukdam.