ARVUSTUS ⟩ Eesti Laul 2023: võitja tõi võidu koju

Tänavu on olnud erakordselt tugev Eesti Laulu aasta, seda nii muusikaliselt kui ka produktsiooni poolest. Ehkki Tomi Rahula sõnas Postimehele antud intervjuus, et sel aastal võib täheldada teatavat kobamist ja teadmatust, tõestab Eesti Laul 2023 finaal, et Rahula on vähemasti õigel teel – muusikaline vaheprogramm oli kaasahaarav, võistluslood mõne üksiku erandiga särtsakad, produktsioon professionaalne, ehkki mitte päris ideaalne.