Lugu Putini ja Macroni vestlustest ning sõjani viinud sündmuste ahelast

Esimest korda kohtus ta hilisema diktaatoriga Moskva Rahvusvaheliste Suhete ja Diplomaatia Instituudi üliõpilasena, kus ta õppis prantsuse keelt ning töötas Moskva Olümpiamängude ajal välismaalaste abistamiseks mõeldud infotelefoni juures. Kui üks prantslane helistaski, sai nõukogude tudeng praktiseerida oma prantsuse keelt tervelt kaks tundi. Kuid kohe selgus, et nende vestluses osales veel kolmas isik – KGB ohvitser Vladimir Putin, «kalgi ja tundetu häälega silmapaistmatu mehike», kelle juurde kahtlaselt pikka vestlust pidanud tõlk suunati. Ehmunud tudeng märkas, et «meest valdas rõõmutunne, peaaegu, et joovastus, kui ta märkas vestluskaaslase kahvatut nägu pärast visiitkaardi näitamist». Kui aga nõukogude kõrgnomenklatuuri võsukeste kõrgkoolis õppinud Žirnov teatas, et raamatu laenas talle kursusekaaslane Andrei Brežnev, peasekretäri lapselaps, peatas KGB-lane ülekuulamise kohe, sest neil oli keelatud sellise taseme tegelaste tegevust uurida.