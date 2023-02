Lugu röövitud neiust: Kellerteatris lavastatakse üht maailma põnevamat menuromaani

«Liblikapüüdja räägib inimpelglikust mehest, kes röövib kunstitudengist neiu ja hakkab teda oma üksildases maamajas kinni hoidma kui oma liblikakollektsiooni kõige kaunimat ja haruldasemat eksemplari. Kuidas armastus muutub vägivallaks ja imetlus omamisinstinktiks? Kust võtab inimene julguse otsustada teise elu ja vabaduse üle? Mis hetkedel on võimalik veel paar sammu tagasi astuda? Kas me suudame päriselt näha teist inimest või soovime näha vaid oma fantaasiat ja ei kohku tagasi selle saavutamise nimel kasutama ka vägivalda? Milliseid muinasjutte me endale räägime?

Lavastaja ja dramaturg Kersti Heinloo ütleb, et: «Fowlesi romaan «Liblikapüüdja» on meisterlikult kirjutatud tume põnevik, mis paotab ust inimhinge väga hämaratesse tagatubadesse. Loojana on mind lakkamatult paelunud valguskiire heitmine mustadesse tiikidesse, mis meis asuvad. Tahan mõista, mitte hukkamõista. Tahan leida põhjuseid, mis viivad tagajärgedeni. Lavastajana soovin pakkuda näitlejaile ja publikule võimalust minna süvitsi, nautida kihilist mängu ning teineteist hoidvat partnerlust. Otsin kõrvalpilguta totaalsust laval olemises.»

«Liblikapüüdja» proov Kellerteatris. Foto: Vahur Keller

«Liblikapüüdja» on Inglise kirjaniku John Fowlesi (1926–2005) läbimurderomaan, mis tegi autori kohe rahvusvaheliselt tuntuks. Paar aastat peale romaani ilmumist linastus selle põneva loo põhjal režissöör William Wyleri käe all mitmeid nominatsioone ja auhindu võitnud film (1965, Columbia Pictures). Eesti lugejale on hästi tuttavad ka Fowlesi hilisemad teosed – lühiproosakogumik «Eebenipuust torn» ja romaanid «Maag» ja «Prantsuse leitnandi tüdruk». Keskse teemana läbib Fowlesi loomingut üksikisiku vabaduse küsimus.

Eesti teatrites on «Liblikapüüdja» erinevates adaptsioonides varem lavale jõudnud kahel korral – 1990. aatsal David Parkeri dramatiseeringus ja Priit Pedajase lavastatuna Endla teatris ning 2012. aastal Diana Leesalu adaptsioonis ja Peeter Raudsepa lavastuses VAT teatris. Kellerteatri versioon menukast teosest saab lavastaja Kersti Heinloo käe all ka uhiuue dramatiseeringu.

Lavastusgrupp Heinloo / Suits / Aadla / Linkmann on Kellerteatris varemgi üheskoos edukalt tegutsenud. 2019. aastal esietendunud meelemüsteerium «Emilie Sageé» pälvis teatriauhindade nominatsiooni ja mitmeid festivalikutseid.