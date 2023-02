Robert Wilsoni ja Arvo Pärdi «Aadama passioon» etendub Rooma Ooperis

Produktsiooni algataja ja produtsent Madis Kolk ütles, et Rooma «Aadama passiooni» mängupaigana on väga tähenduslik. «Siin Vatikanis oli algus: kohtusid ning vahetasid mõtteid Arvo Pärt ja Robert Wilson, osaledes paavst Benedictus XVI kutsel kultuurikorüfeede foorumil. Seekordsetele etendustele annab kaaluka lisandväärtuse, et Wilson ise juhib taas prooviprotsessi, mille käigus rajatakse hiiglaslikku blackbox’i Wilsoni perfektsustasemel teatrisaal. On hea meel, et loomingulises ja tehnilises meeskonnas on paljud lavastuse algkoosseisust Eestist.»

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro lisas, et sündmuse olulisust, mastaapsust ja mõju Eestile on raske üle hinnata. «Kõik teed viivad Rooma. Seekord saavad siin kokku maailmanimed Arvo Pärt, Robert Wilson ning Tõnu Kaljuste. Saavad kokku pimedus ja valgus, aeg ja ruum, Inimese lugu… Olen ääretult uhke, et Eesti Kontsert on maailmatasemel produktsiooni pakkuv partner kunstide kõrgliigas.»

Robert Wilson on «Aadama passiooni» lavastuse, kujunduse ja valguskontsepti autor; Tõnu Kaljuste – muusikajuht ja dirigent. Peaosades on legendaarne ameerika tantsija ja koreograaf Lucinda Childs ning Michalis Theophanous Kreekast. Eestist on laval Endro Roosimäe, Erki Laur, Tatjana Kosmõnina ja Triin Marts. Eestist on ka vokaalsolistid Yena Choi, Marianne Pärna, Raul Mikson, Rainer Vilu ja Henry Tiisma Eesti Filharmoonia Kammerkoorist ning tehnikameeskonna liikmeid, sh etenduse juht Hanna Roll. Kaastegevad on Rooma Ooperi orkester ja koor.

Ameerika nüüdisteatri superstaari Robert Wilsoni ning Eestist maailmaareeni vallutanud muusikute Arvo Pärdi ja Tõnu Kaljuste ühistööna sündinud «Aadama passioonis» kõlavad Pärdi «Aadama itk», «Tabula rasa» ja «Miserere» ning spetsiaalselt selle lavastuse jaoks loodud «Sequentia». Muusikajuht Tõnu Kaljuste meenutab, et lavastuses saavad kokku kaks kultuuri suurkuju, ühte peetakse vaikuse meistriks muusikas, teist vaikuse meistriks teatrikunstis. «Minu jaoks tekib nende kahe koostöös midagi haruldast ning mitmemõõtelist,» sõnas Kaljuste.