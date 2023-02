Vanemuise teatris esietendub lastemuusikal «Sipsik»

Lastemuusikalis «Sipsik» kuuleb nii tuttavaid laule animafilmist «Sipsik» kui ka Ewert Sundja uusloomingut, mis on noodikirja saanud just Vanemuise muusikali jaoks. Kaasheliloojaks ja orkestratsioonide loojaks on Tauno Aints. «Nende muusika on mahlane, üllatusterohke, ootamatu ja inspireeriv meile kõigile, kes me seda lavastust teeme. Samamoodi mõjub see kindlasti ka publikule,» rääkis Maria Annus.

««Sipsikut» mängitakse Vanemuise teatri suures majas, mis tähendab, et materjali tuli tekstiliselt ja visuaalselt natuke paisutada, et see sobiks muusikalina suurele lavale. Libreto ja laulusõnade autor Priit Strandberg kirjutas raamatu teksti tegelasterohkemaks, lisas lugudesse dialoogi, fantaasiat ja elevust. Kunstnik Iir Hermeliin lõi lavapealse maailma, kus saame paralleelselt kujutada tegelaste argipäeva ja nende seiklusi fantaasiamaailmas. See saab olema üks värviküllane vaatamine.»

Lavastajana jälgis Annus hoolikalt, et värvikireva lavategevuse juures ei kaoks kahe peategelase – Anu ja Sipsiku – omavaheline side ja usaldus. «Igas Eno Raua loos, aga ka muusikalilaval kogeb ja õpib Anu tänu Sipsikule midagi uut: olgu selleks julgus, ausus, üksinduse ja pimedusega hakkamasaamine või ujuma õppimine. See on Anu suureks saamise lugu, teekond, kus Sipsik teda toetab ja julgustab,» tõdes Annus, avaldades lootust, et Anu ja Sipsiku lugu sõprusest, usaldusest ja võimatute asjade võimalikuks saamisest kõnetab igaüht, kes teatrisaali etendust vaatama tuleb.

Sipsiku rollis on laval Kaarel Targo (Must Kast), Anu rollis Saara Pius (Rakvere Teater). Marti kehastab eri etendustes kas Ott Raidmets (Endla) või Kaarel Pogga. Isana on laval Veikko Täär (külalisena) ja emana Karin Tammaru (Endla). Vanaema rollis on Merle Jalakas. Laval on ka Rasmus Kull, Simo Breede, Laura Niils (Must Kast) jt. Muusikalist võimsust lisavad Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.