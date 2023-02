ARVUSTUS ⟩ Kuus põhjust, miks «Suvitajaid» vaatama minna

Nõmmik langes sellest niisugusesse masendusse, et ei lavastanud enam ühtegi mängufilmi. Sellest hoolimata on «Siin me oleme» ilmselt meie armastatuim komöödia. Suur julgustükk on sellega taas välja tulla, aga just seda stsenarist Martin Algus ja režissöör Ergo Kuld tegid.