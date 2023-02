Tallinnas esineb Islandi klaverivõlur

Maailma kultuurimeedia kasutab Ólafssonist rääkides ülivõrdeid. Daily Telegraph on teda nimetanud «uue ajastu pianismi superstaariks», New York Times «Islandi Glenn Gouldiks» ning Gramophone «hingetuksvõtvalt briljantseks».

Eesti pianist Johan Randvere on ta kohta öelnud nii: «Ólafssonis on midagi sarnast Arvo Pärdiga, sest nagu Pärdi loomingugi puhul on ka kõige muusikakaugemad inimesed sattunud vaimustunult rääkima, kuidas salvestistelt kuuldud muusika on nii ilus, et kõrvu ei saa neilt kuidagi ära.»