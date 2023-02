Režissöör Ergo Kulla käe all valmis komöödia «Suvitajad», mis tõukub legendaarse Sulev Nõmmiku 1979. aastal esilinastunud filmist «Siin me oleme» ning mõlema aluseks on Juhan Smuuli monoloogid. Lühikese viktoriini abil saab kontrollida, mis on meelde jäänud filmist ja selle tegijatest.